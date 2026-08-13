Flughafen Zürich Aktie 31941693 / CH0319416936
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13.08.2026 10:02:20
SPI-Wert Flughafen Zürich-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Flughafen Zürich-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren Flughafen Zürich-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren wurde die Flughafen Zürich-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Flughafen Zürich-Papier bei 151.50 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6.601 Flughafen Zürich-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 233.00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1’537.95 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 53.80 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Flughafen Zürich belief sich zuletzt auf 7.19 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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