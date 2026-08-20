SPI-Wert Flughafen Zürich-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Flughafen Zürich von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Flughafen Zürich-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Flughafen Zürich-Aktie letztlich bei 183.90 CHF. Wer vor 10 Jahren 10’000 CHF in die Flughafen Zürich-Aktie investiert hat, hat nun 54.377 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 19.08.2026 auf 226.40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12’311.04 CHF wert. Mit einer Performance von +23.11 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Flughafen Zürich wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6.91 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch