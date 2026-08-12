SPI-Wert Feintool International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Feintool International von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurde das Feintool International-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 43.19 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Feintool International-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 23.155 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 11.08.2026 auf 9.88 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 228.77 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 77.12 Prozent.

Feintool International markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 142.95 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch