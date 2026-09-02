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Feintool International Aktie 932009 / CH0009320091

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Feintool International-Investition 02.09.2026 10:02:14

SPI-Wert Feintool International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Feintool International von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Feintool International gewesen.

Feintool International
12.05 CHF 1.26%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Feintool International-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 21.75 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 45.977 Feintool International-Papiere. Die gehaltenen Feintool International-Anteile wären am 01.09.2026 570.11 CHF wert, da der Schlussstand 12.40 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 42.99 Prozent.

Feintool International war somit zuletzt am Markt 176.92 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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