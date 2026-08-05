SPI-Wert Feintool International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Feintool International-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Am 05.08.2023 wurde das Feintool International-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 23.50 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Feintool International-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4.255 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 04.08.2026 auf 9.82 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 41.79 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 58.21 Prozent.

Feintool International war somit zuletzt am Markt 144.73 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch