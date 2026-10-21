SPI-Wert Feintool International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Feintool International von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurden Feintool International-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 9.66 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in das Feintool International-Papier investiert hätte, hätte er nun 1’035.197 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 20.10.2026 auf 11.05 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’438.92 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 14.39 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Feintool International belief sich jüngst auf 173.63 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch