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|Rentables Epic Suisse-Investment?
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27.11.2026 10:02:31
SPI-Wert Epic Suisse-Aktie: So viel hätte eine Investition in Epic Suisse von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Epic Suisse gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden Epic Suisse-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 83.60 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Epic Suisse-Aktie investiert hat, hat nun 1.196 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 26.11.2026 auf 84.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 100.48 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +0.48 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Epic Suisse bezifferte sich zuletzt auf 935.73 Mio. CHF. Am 25.05.2022 wagte die Epic Suisse-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Damals wurde der erste Kurs eines Epic Suisse-Anteils bei 68.00 CHF festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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