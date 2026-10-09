Epic Suisse Aktie 51613168 / CH0516131684
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09.10.2026 10:02:31
SPI-Wert Epic Suisse-Aktie: So viel hätte eine Investition in Epic Suisse von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Epic Suisse-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Epic Suisse-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 63.00 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 158.730 Epic Suisse-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Epic Suisse-Aktie auf 84.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’333.33 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 33.33 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Epic Suisse belief sich zuletzt auf 940.32 Mio. CHF. Der erste Handelstag der Epic Suisse-Anteile an der Börse SWX war der 25.05.2022. Zum Börsendebüt des Epic Suisse-Papiers wurde der Erstkurs mit 68.00 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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