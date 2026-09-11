SPI-Wert Epic Suisse-Aktie: So viel hätte eine Investition in Epic Suisse von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde das Epic Suisse-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Epic Suisse-Papier bei 60.60 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Epic Suisse-Aktie investiert, befänden sich nun 16.502 Epic Suisse-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 83.60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’379.54 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 37.95 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Epic Suisse einen Börsenwert von 937.14 Mio. CHF. Am 25.05.2022 fand der erste Handelstag des Epic Suisse-Papiers an der Börse SWX statt. Ein Epic Suisse-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 68.00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch