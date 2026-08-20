EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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20.08.2026 10:02:04
SPI-Wert EMS-CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EMS-CHEMIE-Investment von vor einem Jahr verdient
Bei einem frühen EMS-CHEMIE-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Vor 1 Jahr wurde das EMS-CHEMIE-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren EMS-CHEMIE-Anteile an diesem Tag 624.50 CHF wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die EMS-CHEMIE-Aktie investierten, hätten nun 0.160 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 124.66 CHF, da sich der Wert eines EMS-CHEMIE-Papiers am 19.08.2026 auf 778.50 CHF belief. Damit wäre die Investition um 24.66 Prozent gestiegen.
Der Marktwert von EMS-CHEMIE betrug jüngst 18.22 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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