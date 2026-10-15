EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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15.10.2026 10:02:02
SPI-Wert EMS-CHEMIE-Aktie: So viel hätte eine Investition in EMS-CHEMIE von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in EMS-CHEMIE-Aktien gewesen.
Am 15.10.2025 wurde das EMS-CHEMIE-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 566.50 CHF. Bei einem EMS-CHEMIE-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17.652 EMS-CHEMIE-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15’313.33 CHF, da sich der Wert eines EMS-CHEMIE-Papiers am 14.10.2026 auf 867.50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 53.13 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von EMS-CHEMIE belief sich zuletzt auf 20.21 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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