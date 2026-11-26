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|EMS-CHEMIE-Investment im Blick
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26.11.2026 10:02:03
SPI-Wert EMS-CHEMIE-Aktie: So viel hätte eine Investition in EMS-CHEMIE von vor 5 Jahren gekostet
So viel hätten Anleger mit einem frühen EMS-CHEMIE-Investment verlieren können.
Am 26.11.2021 wurde das EMS-CHEMIE-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 888.50 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in die EMS-CHEMIE-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 11.255 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 25.11.2026 auf 802.50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’032.08 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 9.68 Prozent eingebüsst.
Jüngst verzeichnete EMS-CHEMIE eine Marktkapitalisierung von 19.12 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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