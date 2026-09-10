EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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10.09.2026 10:02:28
SPI-Wert EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EMS-CHEMIE von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in EMS-CHEMIE gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden EMS-CHEMIE-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die EMS-CHEMIE-Aktie bei 518.00 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 100 CHF in die EMS-CHEMIE-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.193 Anteilen. Die gehaltenen EMS-CHEMIE-Anteile wären am 09.09.2026 153.57 CHF wert, da der Schlussstand 795.50 CHF betrug. Das entspricht einem Plus von 53.57 Prozent.
Jüngst verzeichnete EMS-CHEMIE eine Marktkapitalisierung von 18.47 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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