SPI-Wert EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EMS-CHEMIE von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden EMS-CHEMIE-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die EMS-CHEMIE-Aktie bei 518.00 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 100 CHF in die EMS-CHEMIE-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.193 Anteilen. Die gehaltenen EMS-CHEMIE-Anteile wären am 09.09.2026 153.57 CHF wert, da der Schlussstand 795.50 CHF betrug. Das entspricht einem Plus von 53.57 Prozent.

Jüngst verzeichnete EMS-CHEMIE eine Marktkapitalisierung von 18.47 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch