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|Emmi-Investmentbeispiel
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17.11.2026 10:02:05
SPI-Wert Emmi-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Emmi von vor 5 Jahren verloren
Wer vor Jahren in Emmi-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Am 17.11.2021 wurde das Emmi-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Emmi-Anteile an diesem Tag 1’038.00 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Emmi-Aktie investiert, befänden sich nun 0.096 Emmi-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 16.11.2026 auf 981.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 94.51 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 5.49 Prozent.
Jüngst verzeichnete Emmi eine Marktkapitalisierung von 5.25 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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