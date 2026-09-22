Emmi Aktie 1282989 / CH0012829898
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22.09.2026 10:02:21
SPI-Wert Emmi-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Emmi von vor 5 Jahren verloren
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Emmi-Aktie gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Emmi-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 1’032.00 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in die Emmi-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.969 Emmi-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 805.23 CHF, da sich der Wert einer Emmi-Aktie am 21.09.2026 auf 831.00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 19.48 Prozent verkleinert.
Emmi war somit zuletzt am Markt 4.44 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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