Emmi Aktie 1282989 / CH0012829898
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29.09.2026 10:02:12
SPI-Wert Emmi-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Emmi-Investment von vor 10 Jahren verdient
Bei einem frühen Emmi-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Das Emmi-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Emmi-Papier bei 662.00 CHF. Bei einem 10’000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 15.106 Emmi-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.09.2026 gerechnet (859.00 CHF), wäre die Investition nun 12’975.83 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +29.76 Prozent.
Insgesamt war Emmi zuletzt 4.50 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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