SPI-Wert Emmi-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Emmi-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das Emmi-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Emmi-Papier bei 662.00 CHF. Bei einem 10’000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 15.106 Emmi-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.09.2026 gerechnet (859.00 CHF), wäre die Investition nun 12’975.83 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +29.76 Prozent.

Insgesamt war Emmi zuletzt 4.50 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch