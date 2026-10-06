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Emmi Aktie 1282989 / CH0012829898

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Profitable Emmi-Investition? 06.10.2026 10:02:12

SPI-Wert Emmi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Emmi von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Emmi-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Emmi
845.13 CHF 0.80%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Emmi-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Emmi-Anteile bei 697.00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.143 Emmi-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 119.94 CHF, da sich der Wert einer Emmi-Aktie am 05.10.2026 auf 836.00 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 119.94 CHF, was einer positiven Performance von 19.94 Prozent entspricht.

Emmi war somit zuletzt am Markt 4.50 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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