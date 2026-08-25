Emmi Aktie 1282989 / CH0012829898
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25.08.2026 10:02:17
SPI-Wert Emmi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Emmi von vor 5 Jahren gekostet
Bei einem frühen Emmi-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Am 25.08.2021 wurde die Emmi-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Emmi-Anteile betrug an diesem Tag 1’092.00 CHF. Bei einem Emmi-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.092 Emmi-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Emmi-Aktie auf 843.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 77.20 CHF wert. Damit wäre die Investition 22.80 Prozent weniger wert.
Emmi wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4.42 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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