SPI-Wert Emmi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Emmi von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde die Emmi-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 733.00 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in die Emmi-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13.643 Emmi-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 11’364.26 CHF, da sich der Wert einer Emmi-Aktie am 07.09.2026 auf 833.00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 13.64 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Emmi belief sich zuletzt auf 4.47 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch