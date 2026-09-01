Emmi Aktie 1282989 / CH0012829898
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01.09.2026 10:02:33
SPI-Wert Emmi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Emmi von vor 10 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Emmi-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Emmi-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 655.50 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.526 Emmi-Anteilen. Die gehaltenen Emmi-Anteile wären am 31.08.2026 1’282.99 CHF wert, da der Schlussstand 841.00 CHF betrug. Damit wäre die Investition um 28.30 Prozent gestiegen.
Alle Emmi-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4.56 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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