SPI-Wert Emmi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Emmi von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Emmi-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 655.50 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.526 Emmi-Anteilen. Die gehaltenen Emmi-Anteile wären am 31.08.2026 1’282.99 CHF wert, da der Schlussstand 841.00 CHF betrug. Damit wäre die Investition um 28.30 Prozent gestiegen.

Alle Emmi-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4.56 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch