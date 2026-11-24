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24.11.2026 10:02:13
SPI-Wert Emmi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Emmi-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Emmi-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Emmi-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Emmi-Aktie betrug an diesem Tag 588.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in das Emmi-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1.701 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 23.11.2026 auf 1’000.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’700.68 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 70.07 Prozent.
Der Marktwert von Emmi betrug jüngst 5.32 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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