SPI-Wert Elma Electronic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Elma Electronic von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde das Elma Electronic-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 350.00 CHF. Bei einem Elma Electronic-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 28.571 Elma Electronic-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 05.11.2026 auf 1’320.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 37’714.29 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 277.14 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Elma Electronic zuletzt 301.61 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch