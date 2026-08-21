SPI-Wert EFG International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EFG International-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der EFG International-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 16.12 CHF wert. Bei einem EFG International-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 620.347 EFG International-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 20.08.2026 auf 16.38 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’161.29 CHF wert. Die Steigerung von 10’000 CHF zu 10’161.29 CHF entspricht einer Performance von +1.61 Prozent.

Zuletzt verbuchte EFG International einen Börsenwert von 5.11 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch