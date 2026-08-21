EFG International Aktie 2226822 / CH0022268228
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Rentables EFG International-Investment?
|
21.08.2026 10:02:26
SPI-Wert EFG International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EFG International-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren in EFG International eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der EFG International-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 16.12 CHF wert. Bei einem EFG International-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 620.347 EFG International-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 20.08.2026 auf 16.38 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’161.29 CHF wert. Die Steigerung von 10’000 CHF zu 10’161.29 CHF entspricht einer Performance von +1.61 Prozent.
Zuletzt verbuchte EFG International einen Börsenwert von 5.11 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu EFG International AG
Analysen zu EFG International AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI in Rot -- DAX etwas fester - 26'000-Punkte-Marke im Blick -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt geht es abwärts. Der deutsche Leitindex zeigt sich ohne klare Richtung. Die Märkte in Fernost sind sich am Freitag nicht ganz einig.