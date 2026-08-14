SPI-Wert EFG International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EFG International-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem EFG International-Papier statt. Der Schlusskurs der EFG International-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 4.66 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die EFG International-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 214.592 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 3’618.03 CHF, da sich der Wert eines EFG International-Anteils am 13.08.2026 auf 16.86 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 261.80 Prozent angewachsen.

EFG International wurde am Markt mit 5.20 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch