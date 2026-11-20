Heute vor 3 Jahren wurden Trades EFG International-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 10.36 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das EFG International-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9.653 EFG International-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der EFG International-Aktie auf 16.66 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 160.81 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 60.81 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von EFG International belief sich zuletzt auf 5.18 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch