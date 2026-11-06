SPI-Wert EFG International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EFG International von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem EFG International-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die EFG International-Aktie letztlich bei 4.86 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 205.761 EFG International-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 3’456.79 CHF, da sich der Wert einer EFG International-Aktie am 05.11.2026 auf 16.80 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 245.68 Prozent angezogen.

Insgesamt war EFG International zuletzt 5.24 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch