SPI-Wert EFG International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EFG International-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 11.09.2016 wurde die EFG International-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die EFG International-Aktie letztlich bei 4.92 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in das EFG International-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2’032.520 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.09.2026 gerechnet (15.68 CHF), wäre das Investment nun 31’869.92 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 218.70 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete EFG International eine Marktkapitalisierung von 4.84 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch