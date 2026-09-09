Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’860 -1.4%  SPI 19’586 -1.3%  Dow 52’786 -1.2%  DAX 25’623 -1.5%  Euro 0.9411 0.0%  EStoxx50 6’295 -1.8%  Gold 4’409 1.2%  Bitcoin 63’722.5783 0.4%  Dollar 1 -0.2%  Öl 101 2.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Novartis1200526UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Japan-Aktienrally von 2023 vor Wiederholung? Das sagt Bank of America
Deutsche Börse begibt Wandelschuldverschreibung - Aktie sinkt deutlich
Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Mittag um die Kurse der Commodities
Billionenschwere KI-Investitionen: JPMorgan sieht solides Fundament
Aktie schwächelt: BioVersys weitet Verlust zum Halbjahr aus
Suche...
ETF Sparplan

Edisun Power Europe Aktie 2473640 / CH0024736404

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lukratives Edisun Power Europe-Investment? 09.09.2026 10:02:26

SPI-Wert Edisun Power Europe-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Edisun Power Europe von vor 3 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Edisun Power Europe-Aktie Investoren gebracht.

Edisun Power Europe
69.86 CHF 2.08%
Kaufen Verkaufen

Am 09.09.2023 wurde das Edisun Power Europe-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 113.50 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in Edisun Power Europe-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8.811 Edisun Power Europe-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 08.09.2026 629.07 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 71.40 CHF belief. Die Abnahme von 1’000 CHF zu 629.07 CHF entspricht einer negativen Performance von 37.09 Prozent.

Edisun Power Europe wurde jüngst mit einem Börsenwert von 80.99 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga

Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Edisun Power Europe AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten