SPI-Wert Edisun Power Europe-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Edisun Power Europe von vor 3 Jahren bedeutet

Am 09.09.2023 wurde das Edisun Power Europe-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 113.50 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in Edisun Power Europe-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8.811 Edisun Power Europe-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 08.09.2026 629.07 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 71.40 CHF belief. Die Abnahme von 1’000 CHF zu 629.07 CHF entspricht einer negativen Performance von 37.09 Prozent.

Edisun Power Europe wurde jüngst mit einem Börsenwert von 80.99 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch