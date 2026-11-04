SPI-Wert Edisun Power Europe-Aktie: So viel hätte eine Investition in Edisun Power Europe von vor 3 Jahren gekostet

Vor 3 Jahren wurde das Edisun Power Europe-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 106.50 CHF wert. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 0.939 Edisun Power Europe-Aktien. Die gehaltenen Edisun Power Europe-Papiere wären am 03.11.2026 68.73 CHF wert, da der Schlussstand 73.20 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 31.27 Prozent abgenommen.

Insgesamt war Edisun Power Europe zuletzt 83.79 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch