Edisun Power Europe Aktie 2473640 / CH0024736404
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21.10.2026 10:02:15
SPI-Wert Edisun Power Europe-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Edisun Power Europe von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Edisun Power Europe-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Am 21.10.2016 wurde die Edisun Power Europe-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 38.86 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 25.735 Edisun Power Europe-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 20.10.2026 auf 69.60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’791.12 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +79.11 Prozent.
Edisun Power Europe wurde am Markt mit 81.86 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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