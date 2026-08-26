Edisun Power Europe Aktie 2473640 / CH0024736404
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26.08.2026 10:02:15
SPI-Wert Edisun Power Europe-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Edisun Power Europe-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Edisun Power Europe-Aktie gebracht.
Vor 10 Jahren wurden Edisun Power Europe-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Edisun Power Europe-Anteile bei 41.69 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in Edisun Power Europe-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 239.876 Edisun Power Europe-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 17’079.16 CHF, da sich der Wert einer Edisun Power Europe-Aktie am 25.08.2026 auf 71.20 CHF belief. Damit wäre die Investition um 70.79 Prozent gestiegen.
Zuletzt ergab sich für Edisun Power Europe eine Börsenbewertung in Höhe von 83.03 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Edisun Power Europe am 26.08.2026
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