DOTTIKON ES Aktie 58258171 / CH0582581713
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19.08.2026 10:02:14
SPI-Wert DOTTIKON ES-Aktie: So viel Verlust hätte eine DOTTIKON ES-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Anleger, die vor Jahren in DOTTIKON ES-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der DOTTIKON ES-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 299.00 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die DOTTIKON ES-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3.344 DOTTIKON ES-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 924.75 CHF, da sich der Wert einer DOTTIKON ES-Aktie am 18.08.2026 auf 276.50 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 7.53 Prozent verringert.
Der DOTTIKON ES-Wert an der Börse wurde auf 3.87 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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