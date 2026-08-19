SPI-Wert DOTTIKON ES-Aktie: So viel Verlust hätte eine DOTTIKON ES-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der DOTTIKON ES-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 299.00 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die DOTTIKON ES-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3.344 DOTTIKON ES-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 924.75 CHF, da sich der Wert einer DOTTIKON ES-Aktie am 18.08.2026 auf 276.50 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 7.53 Prozent verringert.

Der DOTTIKON ES-Wert an der Börse wurde auf 3.87 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch