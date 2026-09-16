SPI-Wert DOTTIKON ES-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DOTTIKON ES von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der DOTTIKON ES-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 299.00 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in DOTTIKON ES-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 33.445 DOTTIKON ES-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 8’762.54 CHF, da sich der Wert eines DOTTIKON ES-Anteils am 15.09.2026 auf 262.00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 12.37 Prozent abgenommen.

DOTTIKON ES markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3.58 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch