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DOTTIKON ES Aktie 58258171 / CH0582581713

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Investmentbeispiel 14.10.2026 10:03:12

SPI-Wert DOTTIKON ES-Aktie: So viel Verlust hätte ein DOTTIKON ES-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen DOTTIKON ES-Einstiegs gewesen.

DOTTIKON ES
264.32 CHF 1.26%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem DOTTIKON ES-Papier statt. Zum Handelsende stand das DOTTIKON ES-Papier an diesem Tag bei 310.50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.322 DOTTIKON ES-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 82.77 CHF, da sich der Wert eines DOTTIKON ES-Papiers am 13.10.2026 auf 257.00 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 17.23 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von DOTTIKON ES bezifferte sich zuletzt auf 3.56 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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