SPI-Wert DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte eine DocMorris-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Am 06.11.2021 wurde die DocMorris-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 168.16 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 59.468 DocMorris-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der DocMorris-Aktie auf 16.86 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’002.63 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 89.97 Prozent verringert.

Am Markt war DocMorris jüngst 819.94 Mio. CHF wert. Das Börsendebüt der DocMorris-Aktie fand am 06.07.2017 an der Börse SWX statt. Ein DocMorris-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 151.00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch