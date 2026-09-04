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DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283

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DocMorris-Investment 04.09.2026 10:02:29

SPI-Wert DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DocMorris von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in DocMorris-Aktien gewesen.

DocMorris
10.29 CHF 2.42%
Kaufen Verkaufen

Vor 3 Jahren wurden DocMorris-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 28.73 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 CHF in die DocMorris-Aktie investierten, hätten nun 348.041 Anteile im Besitz. Die gehaltenen DocMorris-Aktien wären am 03.09.2026 3’546.54 CHF wert, da der Schlussstand 10.19 CHF betrug. Damit wäre die Investition um 64.53 Prozent gesunken.

Insgesamt war DocMorris zuletzt 518.58 Mio. CHF wert. DocMorris-Anteile wurde am 06.07.2017 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines DocMorris-Anteils auf 151.00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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