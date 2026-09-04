DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|DocMorris-Investment
|
04.09.2026 10:02:29
SPI-Wert DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DocMorris von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in DocMorris-Aktien gewesen.
Vor 3 Jahren wurden DocMorris-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 28.73 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 CHF in die DocMorris-Aktie investierten, hätten nun 348.041 Anteile im Besitz. Die gehaltenen DocMorris-Aktien wären am 03.09.2026 3’546.54 CHF wert, da der Schlussstand 10.19 CHF betrug. Damit wäre die Investition um 64.53 Prozent gesunken.
Insgesamt war DocMorris zuletzt 518.58 Mio. CHF wert. DocMorris-Anteile wurde am 06.07.2017 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines DocMorris-Anteils auf 151.00 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
10:02
|SPI-Wert DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DocMorris von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
09:29
|DocMorris Aktie News: DocMorris steigt am Vormittag (finanzen.ch)
|
03.09.26
|DocMorris Aktie News: DocMorris verliert am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
|
03.09.26
|DocMorris Aktie News: DocMorris am Mittag im Minusbereich (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Optimismus in Zürich: SPI beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
02.09.26
|SPI aktuell: So performt der SPI nachmittags (finanzen.ch)
|
02.09.26
|SPI-Handel aktuell: SPI verliert am Mittag (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Was Analysten von der DocMorris-Aktie erwarten (finanzen.net)