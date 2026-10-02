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DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283

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Profitables DocMorris-Investment? 02.10.2026 10:02:34

SPI-Wert DocMorris-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DocMorris-Investment von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in DocMorris gewesen.

DocMorris
13.03 CHF 2.75%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der DocMorris-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 24.52 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4.078 DocMorris-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 01.10.2026 auf 12.56 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 51.22 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 48.78 Prozent eingebüsst.

DocMorris erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 675.46 Mio. CHF. Am 06.07.2017 wagte die DocMorris-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Damals wurde der erste Kurs der DocMorris-Aktie bei 151.00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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