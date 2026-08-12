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DKSH Aktie 12667353 / CH0126673539

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DKSH-Investment im Blick 12.08.2026 10:02:28

SPI-Wert DKSH-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DKSH von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen DKSH-Investment gewesen.

DKSH
68.72 CHF -0.49%
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Heute vor 10 Jahren wurde die DKSH-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des DKSH-Papiers betrug an diesem Tag 69.80 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.433 DKSH-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des DKSH-Papiers auf 69.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 98.85 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1.15 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von DKSH bezifferte sich zuletzt auf 4.49 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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