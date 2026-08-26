SPI-Wert DKSH-Aktie: So viel Verlust hätte ein DKSH-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Am 26.08.2023 wurde das DKSH-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die DKSH-Aktie bei 67.55 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 CHF in die DKSH-Aktie investierten, hätten nun 148.038 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 25.08.2026 auf 65.20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’652.11 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 3.48 Prozent verkleinert.

DKSH wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4.34 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch