SPI-Wert DKSH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DKSH von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde das DKSH-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 62.65 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das DKSH-Papier investiert hätte, hätte er nun 1.596 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 22.09.2026 107.90 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 67.60 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 107.90 CHF, was einer positiven Performance von 7.90 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von DKSH belief sich zuletzt auf 4.32 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch