Heute vor 5 Jahren wurden Trades der DKSH-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die DKSH-Anteile bei 74.65 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.340 DKSH-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der DKSH-Aktie auf 76.80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 102.88 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 2.88 Prozent zugenommen.

Alle DKSH-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5.06 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch