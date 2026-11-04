SPI-Wert DKSH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DKSH von vor 10 Jahren eingefahren

Am 04.11.2016 wurden DKSH-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 67.40 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 CHF in die DKSH-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.484 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 03.11.2026 auf 76.90 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 114.09 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 14.09 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für DKSH eine Börsenbewertung in Höhe von 5.01 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch