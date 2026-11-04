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|DKSH-Investition im Blick
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04.11.2026 10:02:12
SPI-Wert DKSH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DKSH von vor 10 Jahren eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen DKSH-Investment verdienen können.
Am 04.11.2016 wurden DKSH-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 67.40 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 CHF in die DKSH-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.484 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 03.11.2026 auf 76.90 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 114.09 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 14.09 Prozent gleich.
Zuletzt ergab sich für DKSH eine Börsenbewertung in Höhe von 5.01 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu DKSH AG
Analysen zu DKSH AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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DKSH am 04.11.2026
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