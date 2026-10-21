DKSH Aktie 12667353 / CH0126673539
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21.10.2026 10:02:15
SPI-Wert DKSH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DKSH-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DKSH-Aktie Anlegern gebracht.
Am 21.10.2023 wurde das DKSH-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 57.15 CHF. Bei einem DKSH-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17.498 DKSH-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 20.10.2026 1’294.84 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 74.00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 29.48 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von DKSH belief sich zuletzt auf 4.68 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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