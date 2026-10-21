SPI-Wert DKSH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DKSH-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Am 21.10.2023 wurde das DKSH-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 57.15 CHF. Bei einem DKSH-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17.498 DKSH-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 20.10.2026 1’294.84 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 74.00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 29.48 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von DKSH belief sich zuletzt auf 4.68 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch