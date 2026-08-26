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Dätwyler Aktie 3048677 / CH0030486770

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Lukratives Dätwyler-Investment? 26.08.2026 10:02:15

SPI-Wert Dätwyler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dätwyler-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Dätwyler-Aktie gebracht.

Dätwyler
133.53 CHF 0.04%
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Die Dätwyler-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Dätwyler-Aktie bei 144.10 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 69.396 Dätwyler-Aktien im Depot. Die gehaltenen Dätwyler-Papiere wären am 25.08.2026 9’340.74 CHF wert, da der Schlussstand 134.60 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 6.59 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Dätwyler belief sich jüngst auf 2.25 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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