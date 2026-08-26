SPI-Wert Dätwyler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dätwyler-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Die Dätwyler-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Dätwyler-Aktie bei 144.10 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 69.396 Dätwyler-Aktien im Depot. Die gehaltenen Dätwyler-Papiere wären am 25.08.2026 9’340.74 CHF wert, da der Schlussstand 134.60 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 6.59 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Dätwyler belief sich jüngst auf 2.25 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch