SPI-Wert Dätwyler-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dätwyler von vor 3 Jahren verloren

Am 04.11.2023 wurde das Dätwyler-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 174.80 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 0.572 Dätwyler-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 76.54 CHF, da sich der Wert eines Dätwyler-Anteils am 03.11.2026 auf 133.80 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 23.46 Prozent vermindert.

Dätwyler wurde am Markt mit 2.27 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch