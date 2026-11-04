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|Profitable Dätwyler-Investition?
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04.11.2026 10:02:12
SPI-Wert Dätwyler-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dätwyler von vor 3 Jahren verloren
Vor Jahren in Dätwyler eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Am 04.11.2023 wurde das Dätwyler-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 174.80 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 0.572 Dätwyler-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 76.54 CHF, da sich der Wert eines Dätwyler-Anteils am 03.11.2026 auf 133.80 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 23.46 Prozent vermindert.
Dätwyler wurde am Markt mit 2.27 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Dätwyler AG
Analysen zu Dätwyler AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Dätwyler am 04.11.2026
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