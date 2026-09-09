Dätwyler Aktie 3048677 / CH0030486770
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09.09.2026 10:02:26
SPI-Wert Dätwyler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dätwyler von vor 3 Jahren gekostet
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Dätwyler-Einstiegs gewesen.
Am 09.09.2023 wurde das Dätwyler-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Dätwyler-Anteile letztlich bei 170.00 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5.882 Dätwyler-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 764.71 CHF, da sich der Wert eines Dätwyler-Anteils am 08.09.2026 auf 130.00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 23.53 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete Dätwyler eine Marktkapitalisierung von 2.22 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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