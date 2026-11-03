SPI-Wert CPH Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine CPH Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Am 03.11.2025 wurden CPH Group-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das CPH Group-Papier bei 69.80 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das CPH Group-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.433 CPH Group-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der CPH Group-Aktie auf 58.00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 83.09 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 16.91 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von CPH Group belief sich zuletzt auf 344.30 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch