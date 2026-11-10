SPI-Wert CPH Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CPH Group von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem CPH Group-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren CPH Group-Anteile an diesem Tag 58.21 CHF wert. Bei einem Investment von 1’000 CHF in CPH Group-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17.179 CPH Group-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’023.87 CHF, da sich der Wert eines CPH Group-Papiers am 09.11.2026 auf 59.60 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 2.39 Prozent angewachsen.

Insgesamt war CPH Group zuletzt 344.56 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch