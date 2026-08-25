SPI-Wert CPH Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CPH Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Die CPH Group-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 46.97 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 10’000 CHF in die CPH Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 212.893 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12’773.56 CHF, da sich der Wert eines CPH Group-Anteils am 24.08.2026 auf 60.00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 27.74 Prozent erhöht.

Alle CPH Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 356.37 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch