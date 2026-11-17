Heute vor 5 Jahren wurde die CPH Group-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 48.27 CHF wert. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 207.173 CPH Group-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 12’306.08 CHF, da sich der Wert eines CPH Group-Anteils am 16.11.2026 auf 59.40 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 23.06 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von CPH Group belief sich zuletzt auf 358.15 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch